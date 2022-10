Festival « Viens créer » Saint-Vaast-la-Hougue, 22 octobre 2022, Saint-Vaast-la-Hougue.

Tout au long du Week-end, plus de 15 artisans, artistes, poètes et conteurs… création d’arbre à souhaits et d’un Mandala végétal, conte pour enfants, spectacle pour adultes, restauration au couleur d’automne et concert jazz, atelier de peinture, atelier de gravure végétal, initiation à la vannerie, atelier mosaïque, atelier crochet, maquillage pour enfants, échange de plantes et encore…

+33 2 33 54 40 41

