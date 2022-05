Festival Vichy Vents de Folie Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Festival Vichy Vents de Folie, 29 juin 2022, Vichy. Centre ville de Vichy Centre omnisports Vichy

2022-06-29 – 2022-07-03

Vichy 03200 Dans le cadre de son 160ème anniversaire, les membres de Société Musicale de Vichy (SMV) organisent du 29 juin au 3 juillet 2022 un festival de musique qu’ils intitulent « Vichy Vents de Folie ». societe.musicale.de.vichy@gmail.com +33 6 58 94 18 46 http://www.societemusicaledevichy.fr/ Centre ville de Vichy Centre omnisports Vichy

