Festival Vibre ! : concert des Métanuits Espace Jean Vautrin Bègles, mercredi 22 mai 2024.

Festival Vibre ! : concert des Métanuits Emile Parisien (saxophone) et Roberto Negro (piano) Mercredi 22 mai, 20h00 Espace Jean Vautrin Tarif plein 20€ / Tarif réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T21:30:00+02:00

LES MÉTANUITS

ROBERTO NEGRO, Piano & EMILE PARISIEN, Saxophone

« Ligeti ? J’adore ! Moi aussi j’adore ! »

Ainsi naissent Les Métanuits, l’adaptation des Métamorphoses Nocturnes de Gyorgy Ligeti par Emile Parisien et Roberto Negro, aussi généreuse et foudroyée que pleine de révérence à l’égard du grand maître hongrois. Il s’agit à la fois d’une réduction et d’une ré-écriture pour saxophone et piano du célèbre quatuor à cordes écrit par Ligeti entre 1953 et 1954, son premier quatuor.

Emile Parisien et Roberto Negro réécrivent, adaptent et réarrangent la musique de Ligeti, marchent à la fois dedans, à côté, au-delà et entre les lignes de l’original. Ils lui ouvrent les portes de l’improvisation tout en respectant le caractère des thématiques, profondes et ludiques. Une écriture habitée par le rythme ; tantôt moteur tranquille, tantôt diable sous caféine. L’intensité rythmique, l’engagement physique, presque cathartique habite l’interprétation de ce duo.

Projet discuté par les deux musiciens pour la première fois en 2014, Roberto et Emile ont continué à mûrir jusqu’à présent cette idée de se réapproprier cette musique qui marque profondément leurs corps et leurs histoires artistiques par l’intensité et l’engagement immense que cette musique leur procure. Après des années à imaginer ce projet, ils décident d’en faire une création scénique et un enregistrement qui sortira en mars 2023, année du centenaire de la naissance du compositeur hongrois.

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/quatuors-a-bordeaux/evenements/vibre-festival-2024 »}]

festival musique

©Jean Pascal Retel