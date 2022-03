Festival Vibra’mômes – 10è édition Flers, 23 mai 2022, Flers.

Festival Vibra’mômes – 10è édition Flers

2022-05-23 00:00:00 00:00:00 – 2022-06-04 00:00:00 00:00:00

Flers Orne Flers

A l’extérieur, à l’intérieur, gratuit, payant le festival se veut accessible à tous ! Concerts et spectacles de rue sont au programme, pour le jeune public, les scolaires et les familles profitent d’une semaine de festival intense et variée, qui réjouira les tout-petits et les plus grands.

Samedi 28 mai – 10h, 11h & 14h30 Touik Touik Philomèle (de 0 à 6 ans)

Tarif 4 € – Médiathèque (30 min)

16h Le Bon Jour (tout public à partir de 7 ans)

Gratuit – Centre-ville (place St Germain) (45 min)

Mercredi 1er juin

14h30 Tascabillissimo (à partir de 4 ans))

Tarif 4 € – Centre Madeleine-Louaintier (60 min)

15h30 ou 16 h Vite, Vite, Vite (A partir de 3 ans)

Gratuit – Jardin d’enfants du Château (45 min)

17h Je suis comme ça (à partir de 2 ans)

Tarif 4 €Centre Madeleine-Louaintier (35 min)

Vendredi 3 juin

18h30 Bavela (à partir de 5 ans)

Tarif 4 € – Forum (50 min)

Samedi 4 juin

10h, 11h, 14h30 M A R Y S E Mount Batulao (à partir de 5 ans)

Tarif 4 € – Forum (50 min)

15h30 Crazy Mozart (à partir de 5 ans)

Gratuit – Jardin d’enfants du Château (50 min)

17h Captain Parade (à partir de 5 ans)

Tarif 4 € – Forum (50 min)

Flers

dernière mise à jour : 2022-03-11 par