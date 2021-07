Vias Vias Hérault, Vias FESTIVAL VIAS EN JAZZ Vias Vias Catégories d’évènement: Hérault

Vias

FESTIVAL VIAS EN JAZZ Vias, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Vias. FESTIVAL VIAS EN JAZZ 2021-07-23 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-25 01:00:00 01:00:00

Vias Hérault Durant trois soirées, Vias va vibrer au son des percussions et des cuivres pour son incontournable Festival « Vias en Jazz » réunissant des Jazz Men de tous horizons. Pour les amateurs ou néophytes de Jazz, des animations musicales (fanfare) et un concert gratuit seront proposés chaque soir, durant trois jours, en coeur de ville. • La Cave à Jazz, située à la salle de la Vigneronne, boulevard Gambetta, accueillera les personnes qui souhaitent poursuivre la soirée.

• Animations musicales : Vias Ville – Place du 11 novembre et Place du 14 juillet

• Concerts : Vias Ville – Place du 11 novembre (parvis de l’église Saint Jean-Baptiste) Ambiance chaleureuse et conviviale pour ce rendez-vous de l’été organisé par l’association « Vias en Jazz ».

dernière mise à jour : 2021-06-30

Détails Catégories d'évènement: Hérault, Vias

