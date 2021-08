Pontorson Pontorson Manche, Pontorson Festival Via Aeterna > 60′ Pontorson Pontorson Catégories d’évènement: Manche

Pontorson

Festival Via Aeterna > 60′ Pontorson, 9 octobre 2021, Pontorson. Festival Via Aeterna > 60′ 2021-10-09 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-09

Empêché par le confinement de se rendre au Mont Saint-Michel, Yvon Le Men revisite ses souvenirs pour évoquer, dans un recueil de poèmes conçu comme un pèlerinage spirituel, ce “mystère de pierres et de prières” qu’est la Merveille et la puissance d’attraction qu’elle exerce. Extraits du livre À perte de ciel d’Yvon Le Menmis en musique par Nicolas Repac.

