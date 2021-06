Festival Vertanzt Röthenbach im Emmental, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Röthenbach im Emmental.

Festival Vertanzt

du jeudi 22 juillet 2021 au dimanche 25 juillet 2021 à Röthenbach im Emmental

Chaque été, pendant quatre jours, une petite communauté de l’Emmental se consacre à la danse : elle offre, sur un pré verdoyant au milieux des fermes, un festival haut en couleur et sans but lucratif pour les amateurs de danse de toute la Suisse et des pays voisins. Vous y trouverez mouvement, musique et bonne humeur ainsi que de la pure joie de vivre. La devise du festival est « rencontres émouvantes », parce que l’enthousiasme pour la danse et la musique rassemble des gens de tous âges. Tous sont les bienvenus, que vous soyez bon danseur ou parfait débutant !

155 CHF par jour, n’est pas nécessaire de s’inscrire

Le plus long festival de danse de Suisse: 4 jours, 21 bals/concerts, 63 stages !

Röthenbach im Emmental Tachselbach 16, 3538 Röthenbach im Emmental, Suisse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T23:59:00