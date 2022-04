Festival Vents d’Est Furdenheim Furdenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Furdenheim

Festival Vents d’Est Furdenheim, 8 juillet 2022, Furdenheim. Festival Vents d’Est Furdenheim

2022-07-08 09:00:00 – 2022-07-10 23:00:00

Le Festival Vents d'Est est de retour cette année ! Cette année, retrouvez le spectacle de fontaines avec Aquatique Show mais aussi de lasers, de feux d'artifices et de drones. Côté village, venez découvrir les fermes repas habillées selon les fêtes du calendrier ! Noel, Pâques, Halloween.. Vous pourrez passer d'un univers à l'autre en changeant juste de trottoir. Sans oublier les artistes, les événements dans le village, le marché du terroir ! Plus d'informations à venir prochainement. Tout le village de Furdenheim s'anime autour de l'artisanat, de la culture et du spectacle son et lumière donné en soirée.

