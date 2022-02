FESTIVAL VASSINCOOL Vassincourt Vassincourt Catégories d’évènement: Meuse

Vassincourt Meuse Vassincourt 20 EUR Le Festival Vassincool revient en 2020 !

Festival de musique qui permet d’ouvrir les établissements du handicap sur l’environnement. Au programme cette année : Fatal Picard, le gros tour, le pied de la pompe +33 3 29 78 50 63 Route de Neuville I.M.E. Vassincourt Vassincourt

