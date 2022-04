FESTIVAL VAND’JAZZ LES 20 ANS ! Vandœuvre-lès-Nancy, 2 mai 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

Après deux ans d’attente, c’est un éclat de lumière qui arrive en mai 2022 ! Fière de porter ses 20 ans le Festival Vand’Jazz vous proposera une programmation des plus éclectiques. L’ère du Jazz « Hot », du « Swing » du Jazz moderne seront les liens de ce festival Vand’Jazz « Les 20 ans ». Des ateliers participatifs, des rencontres avec des artistes, des expositions, des concerts en duo, trio et orchestres viendront orner ces deux semaines pour que tous les publics hommes, femmes, enfants puissent se rencontrer et partager des moments de convivialité autour du Jazz.

06-05 : Soirée « Métissage du Jazz », « Trio de la rue de Verneuil » : Hommage à Serge Gainsbourg

13-05 : HAQIBATT, duo électro jazz-poétique et Samson Schmitt Trio Concert jazz manouche

15-05 : Stacey Kent et l’orchestre la Mahlerian Camerata

20-05 : La bande de saxophone « FULLSAXS

21-05 : Modern Art Trio avec Daniel Humair à la batterie, Vincent Lê Quang, saxophones et Stéphane Kérécki, contrebasse

Un programme complet sur : https://www.vandoeuvre.fr/evenement/vandjazz-2022/

+33 3 83 51 80 94 http://www.vandoeuvre.fr/

Vandœuvre-lès-Nancy

