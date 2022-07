Festival « Vamos a Bailar »

2022-08-19 – 2022-08-20 Festival « Vamos a Bailar » deux jours de fête et d'animations aux ambiances latines sur le Port. Au vu de ses succès précédents, Carry Culture Loisirs et la municipalité de Carry-le-Rouet renouvellent ce Festival pour sa 4ème édition. Au programme des stands d'artisanat d'Amérique Latine, des foodtrucks où l'on pourra déguster des plats typiques d'Amérique Latine, des stands de matériel de danses latines (chaussures, vêtements), des soirées dansantes sur 2 pistes de danse en plein air tout autour du Port, des initiations gratuites aux danses latines, des animations DJ, etc…

