[**>> lien vers le site**](https://www.scenarioaulongcourt.com/) **Présentation** —————- Festival international de Valence – scénaristes et compositeurs, est la seule manifestation de création sur l’écriture de l’image d’envergure en France et en Europe qui vous propose une compétition de scénarios, en écriture ou déjà réalisés, dans tous les formats. • La compétition Écrans (œuvres achevées) qui a pour ambition de révéler de nouveaux talent de la création audiovisuelle contemporaine en proposant une sélection d’œuvres de tous formats pour tous supports (cinéma, séries, web, animation, création interactive, réalité virtuelle, youtuber, œuvres transmedia, fiction, documentaire, etc.). • La compétition Création (œuvres en développement) a pour objectif de révéler les nouveaux talents en récompensant les meilleurs projets de scénarios dans les catégories cinéma court et long métrage, télévision, animation, web, interactif et musique pour l’image. ### **MIIE** LES DEMANDES D’ACCRÉDITATIONS SERONT EN LIGNE EN FEVRIER 2022 Le MIIE est une plateforme de rencontres et d’échanges entre professionnels (scénaristes, compositeurs, réalisateurs, écrivains, producteurs, agents, distributeurs, diffuseurs, éditeurs, etc.) Rencontrez les producteurs qui correspondent à votre univers, trouvez les bons auteurs pour un projet que vous souhaitez produire, laissez-vous séduire par les scénarios inédits de nouveaux talents ou d’auteurs aguerris : • Des rendez-vous individuels personnalisés organisés par un bureau de liaison. • Découvrez les auteurs de demain • Découvrez le Line-up international • Participez à des « speed-meeting » (MIIE-TINGS) • Échangez entre professionnels sur les problématiques de la filière ### **ESPACE BLEUS** LES ACCRÉDITATIONS À L’ESPACE BLEUS SERONT OUVERTES A PARTIR DE FEVRIER 2022 ! L’Espace Bleus est entièrement dédié aux auteurs de l’audiovisuel en voie de professionnalisation qui souhaitent approfondir leur connaissance du métier de scénariste. Rencontrez des producteurs et des scénaristes confirmés qui partageront avec vous leur expérience, accédez à des conférences pour vous familiariser avec votre futur environnement professionnel, participez à des modules en groupes pour progresser dans votre travail d’écriture : • Des conférences collectives accessibles à tous. • Des modules thématiques et interactifs en groupes pour favoriser la proximité avec les intervenants. • Un Atelier réparation pour bénéficier de conseils de scénaristes confirmés sur l’un de vos projets lors d’un entretien personnalisé. • Le Stand Up des Bleus pour présenter l’un de vos projets à l’oral devant des professionnels.

