Festival Vagues Sonores Divers lieux, voir programme Martigues, jeudi 11 avril 2024.

Festival Vagues Sonores Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

En 2024, c’est la quatrième édition à Martigues du festival international des musiques de création « Vagues Sonores ».

Spectacles gratuits au Site Pablo Picasso, La Médiathèque Aragon et au cinéma La Cascade.

Opéra de chambre, improvisation, percussions…

Le festival resserre les liens de proximité entre la musique contemporaine, ses acteurs et les habitants.

– Mercredi 10 avril de 18h à 19h30, à la Médiathèque Louis Aragon Vents à emporter.

Pluridisciplinaire et hybride, le spectacle Vents à Emporter repousse les limites de la création audiovisuelle.



– Jeudi 11 avril de 18h à 21h, à la MJC. « Toucher l’invisible » Une soirée sur la vibration !



Divers lieux, voir programme Dans toute la ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

