2022-05-13 – 2022-05-13

Festival de musiques traditionnelles !

Au programme de nombreuses animations dont des jeux traditionnels !

Vendredi 13: apéro chanté suivi d’une veillée

Samedi 14: Grand Custom Trad Parade à partir de 17h30 & Bal Trad et Fest-noz à partir de 20h (6€)

Dimanche 15: Balade sonnée et chantée (départ du parking du parc) / Pique-nique musical (à 12h00) / Espaces contes, scène ouverte et jeux (13h0 – 16h30) / Bal des enfants / Jouga géante /

> PARTICIPATION LIBRE / Restauration & buvette sur place / Abri Champêtre à Availles-sur-Seiche

