Paris 19e Arrondissement Paris 19e Arrondissement Paris, Paris-19E-Arrondissement Festival Urban Art Paris 19e Arrondissement Paris 19e Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

Paris-19E-Arrondissement

Festival Urban Art Paris 19e Arrondissement, 21 août 2021, Paris 19e Arrondissement. Festival Urban Art 2021-08-21 11:30:00 11:30:00 – 2021-08-22 20:00:00 20:00:00 Kilomètre 25 et Jarddin 21 12/A Rue Ella Fitzgerald

Paris 19e Arrondissement Paris Paris 19e Arrondissement Deux jours dédiés aux cultures urbaines ! https://www.facebook.com/events/602813857348740/?ref=110 dernière mise à jour : 2021-08-11 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Paris, Paris-19E-Arrondissement Autres Lieu Paris 19e Arrondissement Adresse Kilomètre 25 et Jarddin 21 12/A Rue Ella Fitzgerald Ville Paris 19e Arrondissement lieuville 48.8963#2.39574