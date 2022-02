Festival Univericiné Italien 2022 Cinéma Katorza, 24 février 2022, Nantes.

Horaire : 13:30 23:00

Gratuit : non LES PLACES SONT EN VENTE À LA CAISSE DU KATORZA AINSI QUE SUR LE SITE nantes.katorza.fr QUELQUES JOURS AVANT LE DÉBUT DU FESTIVAL. LES PASS SONT EN VENTE UNIQUEMENT EN CAISSE DU KATORZA. Plein tarif : 7,10 € Tarifs réduits et membres l’APIAN, CCFI, COASIT et Dante Alighieri (sur présentation d’un justificatif) : 5,60€ Tarif scolaires (écoles, collèges, lycées) : 3,80€ Tarif groupe (15 pers. et plus, un seul payeur) : 4€ Abonnement Univerciné (5 places 1 place offerte pour le festival Univerciné suivant) : 28€ Tout public

Univerciné Italien est le troisième festival du cycle Univerciné, qui met à l’honneur le cinéma européen. Le festival programme une quinzaine de films, dont de nombreux inédits. La compétition, composée de quatre longs métrages, est soumise au vote des spectateurs pour le Prix du Public. Le Jury Univerciné, composé d’étudiants de l’Université de Nantes et qui participe aux quatre éditions du cycle, décerne le Prix Univerciné Italien à l’un de ces films. Celui-ci concourra ensuite pour le Grand Prix Univerciné International en fin de saison. Parmi toute la programmation, plusieurs films sont proposés en séances scolaires aux établissements de la région. De plus, chaque année, des invités (réalisateurs, acteurs, professionnels du cinéma, …) présentent leurs films et participent à des échanges avec le public suite aux projections. Par ailleurs, en parallèle du festival, un colloque international organisé par le CRINI (de l’Université de Nantes) se tiendra à l’espace Cosmopolis les jeudi 24 et vendredi 25 février 2022.

Cinéma Katorza adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ 0251849060 https://italien.univercine-nantes.org/