FESTIVAL UNIVERCINÉ À L’EST Cinéma St Joseph Pornic, samedi 17 février 2024.

FESTIVAL UNIVERCINÉ À L’EST Cinéma St Joseph Pornic Loire-Atlantique

Festival Univerciné à l’Est, délocalisé à Pornic, au cinéma St Joseph.



Tous les films sont en VO sauf L’antilope d’or & La renarde et le lièvre .

Une attention particulière pour le concert du Trio Russe Tchaï-Ka du dimanche 18 février à 16h00 :

Le Trio Russe Tchaï-ka vous invite à partager une ambiance mélodieuse de chants slaves accompagnés de guitares et balalaïka. TCHAÏ-KA est un trio formé en 2015 par Irina Guihard et Sophia Bébin avec Alexey Ozerov. Trois voix, deux guitares et une balalaïka pour vous emmener en Europe de l’Est et vous faire découvrir la fameuse âme slave à travers la musique.

Tarif du concert participation au chapeau

Du thé et des friandises russes vous seront proposés dans le hall

Consulter le programme complet en PDF en bas de page. .

Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire com@cinestjoseph44.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17



L’événement FESTIVAL UNIVERCINÉ À L’EST Pornic a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire