**Undàrius** est un festival d’été à Gérone avec une concentration transfrontalière et sur la culture populaire et traditionnelle catalane et occitane. Il est ouvert et connecté à d’autres cultures européennes. Undàrius apporte une contribution unique à l’offre culturelle de l’Eurorégion délimitée par le triangle Barcelone-Toulouse-Montpelier dans lequel Gérone a une position privilégiée. Nous serons heureux de vous présenter ici le programme de l’été 2021, qui se déroulera du 1er au 4 juillet , et nous espérons vous rencontrer dans nos ateliers, cours et concerts, danses et spectacles ouverts et gratuits! Programme complet sur : [http://www.undarius.cat](http://www.undarius.cat) Et pouvez nous visiter et voir aussi des images et vidéos des éditions antérieures : [www.facebook.com/undarius](https://www.facebook.com/undarius/)

Gratuit

Le Perthus 35-39, Avenue de France 66480 Le Perthus Le Perthus Els Assolanells Pyrénées-Orientales



