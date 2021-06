FESTIVAL UN TEMPS POUR ELLES – WE#5 VILLARCEAUX : 24 & 25 JUILLET 2021 Domaine régional de Villarceaux, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Chaussy.

UN TEMPS POUR ELLES ——————- _Connaissez-vous des compositrices?_ ———————————— Le festival « Un temps pour Elles » connait sa 2ème édition devient itinérant et, grâce au soutien du département du Val d’Oise propose un parcours à travers ce territoire riche de lieux patrimoniaux, pour ne pas dire « matrimoniaux » Présentes dès le Moyen-Âge où elles se nomment trobairitz (équivalent féminin du troubadour) les femmes qui composent de la musique ont toujours existé. Malgré cela, elles occupent une part infime dans l’Histoire de la musique officielle et aujourd’hui, à peine 4% des œuvres musicales programmées en concert sont écrites par des compositrices. Elles ont été et sont toujours largement invisibilisées. Pour justifier cette invisibilité, un argument récurrent : si ces compositrices ne sont pas passées à la postérité c’est qu’elles n’ont pas créé de chefs-d’œuvre… Contribuer à réparer cette injustice est l’une des missions du festival Un temps pour Elles. Faire découvrir et entendre des œuvres, pour beaucoup inédites, éveiller la curiosité et l’intérêt du public face à un répertoire trop peu connu. ### **WE #5 – 24 & 25 JUILLET 2021 – CHÂTEAU DE VILLARCEAUX** **24 JUILLET 2021 – 15h : SOUL OF YIDDISH** Gaëlle Solal (guitare) & Noëmi Waysfeld (voix) **24 JUILLET 2021 – 19h : RITA STROHL** Edgar Moreau (violoncelle) & David Kadouch (piano) **25 JUILLET 2021 – 17h : LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DES COMPOSITRICES** Nicolas Horvath (piano)

TARIF PLEIN : 15€ / TARIF REDUIT (-de 25 ans et demandeurs d’emploi) : 12€ / TARIF – de 12 ANS : 8€

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Domaine régional de Villarceaux D142, 95710 Chaussy Chaussy Val-d’Oise



