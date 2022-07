Festival « Un été chez Colette » – « Toute la tendresse de mon coeur, Madame de Sévigné en musique » Saint-Sauveur-en-Puisaye, 28 août 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Festival « Un été chez Colette » – « Toute la tendresse de mon coeur, Madame de Sévigné en musique »

Musée Colette Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Place du Château Musée Colette

2022-08-28 – 2022-08-28

Place du Château Musée Colette

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

12 12 EUR De Madame de Sévigné, on connaît les longues lettres passionnées et violentes, dictées par un amour maternel absolu. Mais ce serait oublier la finesse du regard sur ses contemporains, l’humour, la sensibilité, le goût de la musique, l’attention à la nature, les réflexions sur le temps et les relations humaines. Toute la tendresse de mon cœur vous invite à la rencontre d’une femme étonnante et libre, au fil de quatre saisons qui sont autant de nuances du sentiment. Du printemps à l’hiver, des fastes de Louis XIV à l’intimité de la retraite bretonne, le clavecin tisse avec les mots le paysage sensible de « la » Sévigné. D’un siècle à l’autre, les femmes se répondent.

Jeanne Jourquin est musicienne. Elle obtient son Bachelor au Conservatoire Supérieur d’Amsterdam en 2015 et son Master en 2017 au CNSMD de Paris avec les plus hautes distinctions. Elle obtient en 2019 un diplôme de chef de chant au CRR de Paris. Elle partage aujourd’hui ses activités entre la création de projets personnels, la participation à des ensembles constitués, l’enseignement du clavecin, mais aussi la recherche et l’édition musicologique. Elle est à l’origine de la création de deux ensembles : le trio Les Vestales et l’Ensemble Daniel Danielis qui se consacre au genre du petit motet français. Elle se joint régulièrement à des ensembles tels que Amarillis (Héloïse Gaillard), Le Concert de la Loge (Julien Chauvin), Café Zimmermann (Pablo Valetti), Les Cris de Paris (Geoffroy Jourdain), Scherzi Musicali (Nicolas Achten), Le Concert Idéal (Marianne Piketty), La Tempête (Simon-Pierre Bestion).

Ariane Issartel est normalienne, doctorante en littérature sur le théâtre, mais aussi musicienne et metteure en scène. Elle centre l’essentiel de son travail sur la mise en relation de la musique et du texte, que ce soit dans des projets théâtraux, ou dans des formes plus libres (lectures musicales, performance, concert théâtralisé…) Elle mène de front les carrières de metteure en scène, notamment pour la Compagnie des Xylophages, fondée en 2015, de chercheuse avec une thèse portant sur la présence du chant dans le théâtre contemporain à la faculté de Strasbourg. et de compositrice notamment de musique pour des documentaires.

De Madame de Sévigné, on connaît les longues lettres passionnées et violentes, dictées par un amour maternel absolu. Mais ce serait oublier la finesse du regard sur ses contemporains, l’humour, la sensibilité, le goût de la musique, l’attention à la nature, les réflexions sur le temps et les relations humaines. Toute la tendresse de mon cœur vous invite à la rencontre d’une femme étonnante et libre, au fil de quatre saisons qui sont autant de nuances du sentiment. Du printemps à l’hiver, des fastes de Louis XIV à l’intimité de la retraite bretonne, le clavecin tisse avec les mots le paysage sensible de « la » Sévigné. D’un siècle à l’autre, les femmes se répondent.

Jeanne Jourquin est musicienne. Elle obtient son Bachelor au Conservatoire Supérieur d’Amsterdam en 2015 et son Master en 2017 au CNSMD de Paris avec les plus hautes distinctions. Elle obtient en 2019 un diplôme de chef de chant au CRR de Paris. Elle partage aujourd’hui ses activités entre la création de projets personnels, la participation à des ensembles constitués, l’enseignement du clavecin, mais aussi la recherche et l’édition musicologique. Elle est à l’origine de la création de deux ensembles : le trio Les Vestales et l’Ensemble Daniel Danielis qui se consacre au genre du petit motet français. Elle se joint régulièrement à des ensembles tels que Amarillis (Héloïse Gaillard), Le Concert de la Loge (Julien Chauvin), Café Zimmermann (Pablo Valetti), Les Cris de Paris (Geoffroy Jourdain), Scherzi Musicali (Nicolas Achten), Le Concert Idéal (Marianne Piketty), La Tempête (Simon-Pierre Bestion).

Ariane Issartel est normalienne, doctorante en littérature sur le théâtre, mais aussi musicienne et metteure en scène. Elle centre l’essentiel de son travail sur la mise en relation de la musique et du texte, que ce soit dans des projets théâtraux, ou dans des formes plus libres (lectures musicales, performance, concert théâtralisé…) Elle mène de front les carrières de metteure en scène, notamment pour la Compagnie des Xylophages, fondée en 2015, de chercheuse avec une thèse portant sur la présence du chant dans le théâtre contemporain à la faculté de Strasbourg. et de compositrice notamment de musique pour des documentaires.

La Maison de Colette

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2022-07-06 par