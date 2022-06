Festival « Un été à Boulleret 2022 » : théâtre de rue musical « Les Fées pètent l’écran » et « Osons le plaisir » Boulleret, 8 juillet 2022, Boulleret.

Festival « Un été à Boulleret 2022 » : théâtre de rue musical « Les Fées pètent l’écran » et « Osons le plaisir » Boulleret

2022-07-08 – 2022-07-08

Boulleret 18240

Festival « Un été à Boulleret 2022 »

La Compagnie de théâtre de rue musical « Quartet Buccal » interprète ses 2 pièces « Les Fées pètent l’écran » et « Osons le plaisir ».

Synopsis :

Un plateau, trois fées, un écran, des images… C’est le point de départ du spectacle au cours duquel les chanteuses illustrent de petits films projetés sur la toile, avec force prouesses vocales, bruitages, doublages et dialogues en tous genres.

Interprété par trois fées aux dons aussi rock’n’roll que féministes, ce spectacle détourne les contes et films d’animations pour enfants et se joue des clichés sexistes sur les fées et les princesses…

Entre friandises et réclames concoctées à leur goût, les fées peuvent apparaître…

Buvette Le Bien Vivre à Ménétréau, Restauration sur place à partir de 19h avec Pizz’a

Dans le cadre du Festival « Un été à Boulleret », la Municipalité accueille la Compagnie « Quartet Buccal » au Complexe sportif.

Boulleret

