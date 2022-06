Festival « Un été à Boulleret 2022 » : théâtre de rue « Assieds-toi comme il faut »

Festival « Un été à Boulleret 2022 » : théâtre de rue « Assieds-toi comme il faut », 22 juillet 2022, . Festival « Un été à Boulleret 2022 » : théâtre de rue « Assieds-toi comme il faut »

2022-07-22 – 2022-07-22 Festival « Un été à Boulleret 2022 »

« Assieds-toi comme il faut » par la Cie Fouxfeuxrieux. Seul et assis sur une chaise, Jeannot nous apparaît pour venir nous conter son histoire. Son histoire de fils, son histoire de père ou peut être la vôtre. Il se balance… d’un pied sur l’autre, en avant, en arrière, balance la tête, les mains, les jambes, le corps, sans jamais s’arrêter… Parce que se balancer, c’est comme chercher l’équilibre dans le déséquilibre, trouver ce moment magique où tout peut tenir … en équilibre, où chaque chose, chaque pensée, chaque élément est à sa place, juste avant de tomber… dans le vide. Buvette et restauration sur place à partir de 19h : La Société de chasse Dans le cadre du Festival « Un été à Boulleret », la Municipalité accueille la troupe de théâtre de rue « Cie Fouxfeuxrieux ». Festival « Un été à Boulleret 2022 »

« Assieds-toi comme il faut » par la Cie Fouxfeuxrieux. Seul et assis sur une chaise, Jeannot nous apparaît pour venir nous conter son histoire. Son histoire de fils, son histoire de père ou peut être la vôtre. Il se balance… d’un pied sur l’autre, en avant, en arrière, balance la tête, les mains, les jambes, le corps, sans jamais s’arrêter… Parce que se balancer, c’est comme chercher l’équilibre dans le déséquilibre, trouver ce moment magique où tout peut tenir … en équilibre, où chaque chose, chaque pensée, chaque élément est à sa place, juste avant de tomber… dans le vide. Buvette et restauration sur place à partir de 19h : La Société de chasse ©mairiedeboulleret dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville