Festival « Un été à Boulleret 2022 » : spectacle de rue musical « Trio Vocal et Loufoque » Boulleret

Boulleret

Festival « Un été à Boulleret 2022 » : spectacle de rue musical « Trio Vocal et Loufoque » Boulleret, 12 août 2022, Boulleret. Festival « Un été à Boulleret 2022 » : spectacle de rue musical « Trio Vocal et Loufoque » Boulleret

2022-08-12 – 2022-08-12

Boulleret 18240 Festival « Un été à Boulleret » 2022 : Cie Les Trois Tess « Trio Vocal et Loufoque » Une alternative a la morosité!

Le trio qui se présente devant vous parait sortir tout droit de l’une de ces

chorales de paroisse qui sévissaient dans le début de la seconde moitie du

20eme siècle. L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Leurs personnages

coinces de chanteurs se laissent régulièrement aller a des débordements

chorégraphiques et vocaux qui vont déclencher l’hilarité du public.

Chorale a cappella sans techniques ni artifices, les trois interprètes vont

reprendre magnifiquement, dans des versions souvent très personnelles,

un panel de chansons enfantines qui bercèrent la jeunesse des anciens et

Boulleret

dernière mise à jour : 2022-06-04

