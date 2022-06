Festival « Un été à Boulleret 2022 » : spectacle de rue musical « Jümelag », 27 août 2022, .

Festival « Un été à Boulleret 2022 » : spectacle de rue musical « Jümelag »

2022-08-27 – 2022-08-27

Festival « Un été à Boulleret » 2022 :

Compagnie Imperial Kikiristan

« Jümelag »

Toujours avec la rue comme espace privilégié, sans attaches et sans électricité, Orchestre Imperial Kikiristan condense le meilleur de son savoir-faire, issu de 10 ans de pérégrinations musicales. Interaction, chorégraphies, humour, musique, chants et danses, de tableaux tirés au cordeau à l’improvisation totale, solos frénétiques, sérénades ou quête de nouveaux membres, le groupe folklorique en

vadrouille est au service de tous types d’événements dans une formule acoustique

aux accents multiples.

De Beyrouth à Bogota, de la Roumanie au Nord de la Russie, la formation a joué

dans de nombreux festivals, de toutes tailles et en tous genres.

Dans le cadre du Festival « Un été à Boulleret », la Municipalité accueille la Compagnie « Imperial Kikiristan » et son spectacle de rue musical « Jümelag ».

