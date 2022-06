Festival « Un été à Boulleret 2022 » : concert esprit jazz de l’ensemble vocal « Les Ligérianes » Boulleret, 15 juillet 2022, Boulleret.

Festival « Un été à Boulleret 2022 » : concert esprit jazz de l’ensemble vocal « Les Ligérianes » Boulleret

2022-07-15 – 2022-07-15

Boulleret 18240

Festival « Un été à Boulleret 2022 »

Concert de l’ Ensemble vocal « Les Ligérianes » : « Baltic & Swing »

L’ensemble Ligérianes est un ensemble vocal a capella, composé d’une douzaine de chanteuses musicalement confirmées.

Ligérianes est le seul ensemble vocal féminin de la Nièvre. Il est dirigé depuis octobre 2020 par Jean Christophe Hurtaud.

Ligérianes vous invite à la découverte d’un répertoire musical varié et éclectique. Entre musique sacrée et profane, traditionnelle et contemporaine, les choristes vous feront voyager d’un univers à l’autre. Oeuvres classiques ou pièces aux sonorités originales et inattendues, les Ligérianes explorent le chant dans toutes ses voies !

Dans le cadre du Festival « Un été à Boulleret », la Municipalité accueille l’ensemble vocal « Les Ligérianes » en concert à l’église.

mairie.de.boulleret@wanadoo.fr +33 2 48 72 31 15 http://boulleret.fr/

Boulleret

