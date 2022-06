Festival « Un été à Boulleret 2022 » : cirque de rue « Les Peaky Bikers », 29 juillet 2022, .

Festival « Un été à Boulleret 2022 » : cirque de rue « Les Peaky Bikers »

2022-07-29 – 2022-07-29

Festival « Un été à Boulleret » 2022 :

Cie de cirque de rue Johnny Alone

« Peaky Bikers »

A l’occasion de ses 20 ans de métier, Nicolas avait décidé de mettre en scène un unique spectacle regroupant ses meilleurs numéros. Ce vice-champion du monde de BMX à ses débuts est aujourd’hui un grand performeur et réalise chacun de ses numéros en invitant le public sur scène !

En 2021, il se lance dans un nouveau spectacle : « Peaky Bikers ». Bien entendu, l’univers du vélo et des acrobaties est bel et bien là. Mais vous plongerez dans une ambiance particulière, loin des compétitions de BMX. Au contraire, à l’image de la célèbre série « Peaky Blinders », vous remonterez le temps et partirez dans l’Angleterre de la fin du XIXème siècle, non sans humour.

Buvette et restauration sur place JSB cyclo

Dans le cadre du Festival « Un été à Boulleret », la Municipalité accueille la Cie de cirque de rue « Johnny Alone ».

