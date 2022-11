Festival « Un état du monde », le cinéma en débat(s) Forum des images, 11 novembre 2022, Paris.

Du vendredi 11 novembre 2022 au jeudi 17 novembre 2022 :

7,20 € tarif plein/5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite/4,50 € pour les moins de 14 ans/5 € pour les cartes UGC Illimité/4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Rendez-vous pour la 13e édition du festival « Un état du monde » du 11 au 17 novembre au Forum des images ! Au programme : avant-premières, inédits, tables rondes et rencontres avec des invités prestigieux pour croiser création cinématographique et questions de sociétés.

Cette année, le festival « Un état du monde » rend un hommage au documentariste Adam Curtis, organise une journée de soutien à Jafar Panahi et au peuple Iranien, ou encore propose un focus sur le Chili… Sept jours de projections et de rencontres en présence d’invité·es prestigieux·se·s : Alice Diop, Adam Curtis, Philippe Poutou, Maite Alberdi, Maha Haj et bien d’autres !

Bon plan : bénéficiez d’un accès illimité au festival « Un état du monde » avec la Carte Forum Festival (15 €)

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

Soirée d’ouverture — vendredi 11 novembre

À 20 h : Saint-Omer d’Alice Diop. Avant-première en présence de la réalisatrice. Lion d’Argent, Grand Prix du Jury et Lion du Futur, Mostra de Venise 2022.

Avant-premières & inédits

Dimanche 13 novembre à 17 h 30, Il nous reste la colère de Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert, avant-première suivie d’un débat en présence des cinéastes et de Philipe Poutou (ouvrier, syndicaliste et homme politique)

Lundi 14 novembre

à 20 h, Maîtres de Swen de Pauw, avant-première suivie d’un débat en présence du réalisateur et de Christine Mengus et Nohra Boukara (avocates)

à 20 h 30, Fièvre méditerranéenne de Maha Haj, avant-première suivie d’un débat en présence de la réalisatrice. Prix du scénario, Un certain regard, Festival de Cannes 2022.

Mardi 15 novembre

à 14 h 30, Grand Paris de Martin Jauvat, avant-première suivie d’un débat en présence du réalisateur et de Lucile Mons (enseignante). Séance scolaire ouverte au public (places limitées).

À 18 h, Alma Viva de Cristèle Alves Meira, avant-première suivie d’un débat en présence de la réalisatrice. Semaine de la critique, Festival de Cannes 2022.

à 21 h, Journal d’Amérique de Arnaud des Pallières, avant-première suivie d’un débat en présence du réalisateur. Berlinade 2022.

Focus sur le cinéma chilien

Samedi 12 novembre à 21 h, Gloria de Sebastián Lelio, introduit par une vidéo du réalisateur. Ours d’argent de la meilleure actrice, Berlinale 2013, pour Paulina García.

Mardi 15 novembre à 18 h 30, La Vache qui chantait le futur de Francisca Alegría. Inédit en présence de Tom Dercourt (producteur)

Jeudi 17 novembre à 18 h 30, El Agente topo de Maite Alberdi, suivi d’un débat en présence de la réalisatrice. Nommé pour l’Oscar du meilleur film documentaire 2021.

Soutien à Jafar Panahi et au peuple iranien

Samedi 12 novembre

à 18 h, Table ronde « Solidarité avec le peuple iranien », entrée gratuite. Avec Mahdis Sadeghipouya (chercheuse), Sepideh Farsi (cinéaste) et Mina Kavani (actrice — sous réserve).

À 20 h 30, Aucun ours de Jafar Panahi. Avant-première en présence de Mina Kavani (actrice — sous réserve). Prix spécial du Jury, Mostra de Venise 2022.

Hommage à Adam Curtis

Dimanche 13 novembre

à 14 h, Bitter Lake de Adam Curtis. En présence du réalisateur, présenté par Jérôme Dittmar (éditeur, critique).

À 18 h, Rencontre exceptionnelle avec Adam Curtis. Animée par Jacky Goldberg (critique, journaliste). Vente en avant-première de Pandore — Le Monde dans l’œil d’Adam Curtis, à paraître le 2 décembre 2022 aux éditions Façonnage.

Les apéros « Le mot est faible »

Depuis 2019, la collection « Le mot est faible » des éditions Anamosa propose des ouvrages courts et incisifs qui décortiquent, chacun, un mot omniprésent dans l’actualité. Nous avons invité cinq auteur·trices à venir discuter avec la journaliste Chloé Leprince, autour d’un mot et d’un verre. Du 12 au 16 novembre. Entrée gratuite sous réserve du retrait d’un billet en caisse le jour de la séance.

Soirée de clôture — jeudi 17 novembre

à 20 h 30, Les Pires de Romane Gueret et Lise Akoka, avant-première suivie d’un débat, en présence de Romane Gueret.

