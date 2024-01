Festival Un Etat Du Monde : Cinéma en Débat(s) Forum des images Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Du jeudi 25 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024 :

• Carte Forum Festival : 15 € tarif unique Accès à toutes les séances, du 25 au 31 janvier 2024

• Séances : Tarif plein 7,20 € / Tarif réduit* 5,80 € / Moins de 14 ans et carte UGC Illimité 5 € / Tarif préférentiel** 4 €.

• Entrée gratuite : Les apéros « Le mot est faible », Atelier de cartographie « Comment va le monde ? ».

Avant-premières et inédits, rétrospectives et hommages, cartes blanches et rencontres, exposition… Le tout avec de nombreux·ses invité·es tel·les que Laura Poitras, Rosine Mbakam, Chowra Makaremi, Camille de Toledo, Nepthys Zwer, qui ouvrent de puissantes perspectives critiques.

« C’est peu de chose, un festival, mais c’est tout ce que nous avons pour rester solidaires des combats que l’on croit justes – et des mondes que l’on devine possibles. »

— Fabien Gaffez directeur artistique du Forum des images.

AVANT-PREMIÈRES ET INÉDITS

• jeudi 25 janvier à 20h : La Zone d’intérêt, Jonathan Glazer

Le commandant d’Auschwitz Rudolf Höss et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp.

Le grand retour du réalisateur d’Under the Skin, avec une œuvre glaçante interrogeant les frontières de l’âme humaine.

Avant-première en présence de Laura Poitras Soirée d’ouverture du festival Un état du monde, 14e édition Grand Prix et Prix FIPRESCI, Festival de Cannes 2023

• vendredi 26 janvier à 20h30 : Bye Bye Tibériade, de Lina Soualem

Lina Soualem, fille de l’actrice Hiam Abbass, retourne avec sa mère sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes.

Un film délicat, tissé d’archives familiales et historiques.

Avant-première, suivi d’un débat, en présence de la cinéaste et de Hiam Abbass (protagoniste du film)

Prix de la première œuvre, Festival CINEMED 2023

• samedi 27 janvier à 20h : Green Border, de Agnieszka Holland de Lina Soualem

À la frontière entre le Bélarus et la Pologne, une famille syrienne se retrouve dans une situation inextricable où chacun·e tente de jouer sa partition.

Un film politique implacable.

Avant-première, en présence de Behi Djanati Ataï (actrice) et de Laura Poitras.

Prix spécial du jury, Mostra de Venise 2023.

• dimanche 28 janvier à 18h : Queendom, de Agniia Galdanova

À 21 ans, l’artiste queer russe Gena Marvin se met en scène dans des performances stupéfiantes et radicales pour dénoncer la croisade anti LGBTQIA+ menée par Vladimir Poutine.

Un portrait à fleur de peau où l’art se fait arme de résistance.

Film inédit suivi d’un débat, en présence de la cinéaste, de Gena Marvin (protagoniste du film), d’Igor Myakotin (producteur du film) et de Laura Poitras

• mardi 30 janvier à 19h30 : Mambar Pierrette, de Rosine Mbakam

La veille de la rentrée scolaire, Pierrette, couturière à Douala, subit coup sur coup un vol à la tire et une inondation. Il va pourtant falloir honorer les commandes et envoyer les enfants à l’école.

Projection suivie d’une rencontre avec la cinéaste, animée par Oumeïma Nechi (journaliste chez Courrier International)

• mardi 30 janvier à 21h15 : Los de abajo, de Alejandro Quiroga

Gregorio souhaite récupérer les eaux de l’ancien canal d’irrigation détournées par le colonel Iglesias, un propriétaire terrien argentin voisin corrompu.

Un film sur les inégalités de l’accès à l’eau tourné à la façon d’un âpre western.

Projection inédite suivie d’une rencontre avec la cinéaste, animée par Oumeïma Nechi (journaliste chez Courrier International)

• mercredi 31 janvier à 20h : La Bête, de Bertrand Bonello

Dans un futur proche où règne l’intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s’en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Mais une peur l’envahit, le pressentiment qu’une catastrophe se prépare.

Soirée de clôture du festival un état du monde, en avant première et en présence du cinéaste

Focus sur les invité.es du festival

Le Festival Un Etat du Monde a la chance d’accueillir tout au long des six jours de sa 14e édition une cinquantaine d’invité.es de prestige. En voici quelqu’un.es :

Camille de Toledo, Blessures du corps, blessures du monde, écrivain

Quels liens entre les traumas de l’Histoire et nos corps individuels ? Comment ces violences s’impriment en nous, au point de se transmettre de génération en génération ? L’écrivain Camille de Toledo nous partage sa vision avec les 3 films de sa carte blanche et 2 rencontres les 27 et 28 janvier.

Chowra Makaremi, Carte blanche « Femme ! Vie ! Liberté ! », anthropologue

Anthropologue, autrice du remarquable essai Femme ! Vie ! Liberté ! Échos d’un soulèvement révolutionnaire en Iran, elle est notre invitée avec 4 films et une rencontre pour évoquer la puissance révolutionnaire du féminisme en Iran et au-delà.

Rosine Mbakam, Rétrospective, cinéaste

Hommage aux portraits de femmes filmées par Rosine Mbakam, dont les récits de vie pourtant difficiles s’enchâssent dans la force et le calme des gestes quotidiens.

5 films en sa présence, dont le très attendu Mambar Pierrette, en avant-première et suivi d’une rencontre.

Laura Poitras, Récits du monde contemporain, journaliste et documentariste.

→ Le journalisme d’investigation élevé au rang d’art. L’œuvre de Laura Poitras a été primée aux Oscars (Citizenfour) et à Venise (Toute la beauté et le sang versé). Au programme, 3 documentaires implacables sur les conséquences de la politique américaine post 11 septembre, une master class événement et une carte blanche.

Nepthys Zwer, Dessiner le monde : la carte et le politique, historienne et contre-cartographe.

Une plongée dans l’histoire passionnante des cartes pour mieux les déconstruire avec cette historienne et contre-cartographe, directrice éditoriale de Ceci n’est pas un Atlas !

3 films, une conférence, un atelier et une exposition seront au rendez-vous !

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001 Paris

