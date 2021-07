Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley, Saône-et-Loire Festival Un Beuf Bourguignon Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley Catégories d’évènement: Bissy-sur-Fley

Saône-et-Loire

Festival Un Beuf Bourguignon Bissy-sur-Fley, 12 août 2021-12 août 2021, Bissy-sur-Fley. Festival Un Beuf Bourguignon 2021-08-12 – 2021-08-14 Le Bourg Château Pontus de Tyard

Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire 15 15 EUR Le festival « Un beuf bourguignon » a été créé sous l’impulsion de François Salaun, passionné de musiques et engagé dans le développement d’activités culturelles en milieu rural.

Comme son nom l’indique, le festival se veut un lieu de rencontres, avec le public évidemment, mais aussi entre artistes. L’occasion pour eux de « faire un bœuf », cette expression née au Bœuf sur le toit, où les artistes de tous horizons se retrouvaient pour des sessions impromptues et des improvisations joyeuses. contact@unbeufbourguignon.fr Le festival « Un beuf bourguignon » a été créé sous l’impulsion de François Salaun, passionné de musiques et engagé dans le développement d’activités culturelles en milieu rural.

Comme son nom l’indique, le festival se veut un lieu de rencontres, avec le public évidemment, mais aussi entre artistes. L’occasion pour eux de « faire un bœuf », cette expression née au Bœuf sur le toit, où les artistes de tous horizons se retrouvaient pour des sessions impromptues et des improvisations joyeuses. dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bissy-sur-Fley, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Bissy-sur-Fley Adresse Le Bourg Château Pontus de Tyard Ville Bissy-sur-Fley lieuville 46.66331#4.62199