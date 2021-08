FESTIVAL – UN AUTRE REG’ART Ancenis-Saint-Géréon, 2 octobre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

FESTIVAL – UN AUTRE REG’ART 2021-10-02 – 2021-10-02 Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

5 EUR De manière générale, l’association relève peu de :

– Visibilité des talents artistiques et sportifs des personnes en situation de handicap

– Mixité des différentes catégories de personnes et d’artistes

– De participation sociale des publics

Le festival sera une tribune à ceux que l’on a peu ou pas l’habitude d’entendre par le biais de l’art, la culture et la pratique sportive mais aussi en proposant des rencontres, des débats et de l’information permettant de rompre l’isolement des personnes touchées par le handicap et/ou l’exclusion.

Au programme, pendant cette journée : artistes scéniques, expositions, interventions de professionnels et de familles pour des conférences/débats, ateliers d’initiations, des stands d’informations. Buvette et restauration sur place. Un appel aux dons pour aider à mener à bien ce projet solidaire.

L’Association Art du lien, organise le festival “Un autre reg’Art” le 2 octobre. Le but : promouvoir l’égalité des droits des personnes en situation de handicap ou/et d’exclusion.

asso.lartdulien@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/l-art-du-lien/collectes/festival-artistique-et-culturelle-un-autre-reg-art

dernière mise à jour : 2021-08-17 par