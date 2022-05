Festival Un autre monde Orléans, 25 août 2022, Orléans.

Festival Un autre monde Orléans

2022-08-25 – 2022-08-27

Orléans 45000

Un Autre Monde c’est :

– Le dernier week-end d’août, pour bien finir les vacances !

– Une programmation “musiques du monde” au sens (très) large ! (de la cumbia solognote au blues maghrébin, de la rumba berrichonne au rock malgache…)

– Deux scènes qui jouent en alternance, de 17h à minuit, environ.

– Des partenariats associatifs (selon les années : programmations parallèles, théâtre, marionnettes, contes, manèges, stands et animations “citoyen.ne.s,” jeux…, danses, capoeira)

– Une buvette-restauration gérée par DEFI et une joyeuse bande de bénévoles.

– un public de mélomanes, habitués des concerts, fidèles de DEFI, mais aussi des habitants du quartier ou d’ailleurs, promeneurs qui découvrent le festival, une foule intergénérationnelle et multi culturelle !

Festival Un autre monde

asso.defi@wanadoo.fr +33 2 38 83 70 07 https://assodefi.wixsite.com/defi/concerts

un autre monde 2021

Orléans

