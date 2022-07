Festival Umoja – Soirée de clôture, 22 juillet 2022, .

Festival Umoja – Soirée de clôture



2022-07-22 23:00:00 23:00:00 – 2022-07-22 05:00:00 05:00:00

12.5 Cette année encore, l’association Baham Arts revient avec une programmation mettant en valeur les cultures minoritaires afro-descendantes, transidentitaires et queers avec des artistes des scènes alternatives.



UMOJA, pour unité, est un festival hip-hop féministe, queer et décolonial qui parcourt Marseille du 16 au 22 juillet et qui viendra clôturer sa deuxième édition avec une soirée enflammée au Cabaret Aléatoire.



Portée par deux personnes queers encore et toujours bénévoles, Erika Nomeni et Paulo Higgins, le festival a pour but de valoriser les arts et artistes minoritaires et de faire accéder aux scènes institutionnelles les récits qui en sont le plus éloignés.



Au programme : Live et dj sets avec



• 23h30 : Lalla Rami (live)

• 1h : Scorpio Qveen (Maraboutage)

• 2h : Guayabo x La Dhiiba

• 3h : Moesha 13

• 4h : Edna



Et avec les performances de Marie Kaffe (Wizzy M) et Perlla Rannielly.

Une soirée hip-hop queer qui met en lumière les scènes alternatives.

Une proposition du Cabaret Aléatoire.

dernière mise à jour : 2022-07-01 par