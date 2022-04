Festival Uber Gang #4 Médiathèque L’Atelier Média, 28 avril 2022, Carvin.

du jeudi 28 avril au samedi 30 avril à Médiathèque L’Atelier Média

Sur la route ces trois dernières années, le festival Uber Gang #4 propose désormais de vivre sa première “Expérience” autour du thème PolyphoniC. ?? Au départ de cette nouvelle édition, l’envie pour la “super” bande organisée de partager ensemble lors d’un rendez-vous à taille humaine… Et fédérateur sur les écritures féminines. L’objectif reste toujours le même de provoquer des rencontres dans des espaces d’émergence et de découverte entre les artistes et les publics. La polyphonie s’incarnant en cheffe d’orchestre du festival, elle nous donnera à entendre ce qui de l’écriture ou de l’interprétation constitue la pluralité créative dans le théâtre, la littérature et la musique. Allez, on se retrouve du 28 au 30 avril à Carvin ? Au programme : lectures-spectacles, performances, lectures nomades, rencontres, conférence, apéro-lecture, exposition, chorales, … Pour faire la part belle aux autrices et à nos consœurs (artistes et techniciennes) des musiques actuelles ! ✨ TEMPS FORT D’OUVERTURE ✨ **? Jeudi 28 avril ?** _Atelier Média + Centre ville de Carvin_ ► 12h | Lecture nomade #1 : Quand sonne l’heure (départ Atelier Média) ► 15h | Lecture-spectacle : La Chute des Comètes et des Cosmonautes – Marina SKALOVA ► 19h | Performance / Rencontre avec l’autrice : Le Ventre des Hommes – Samira EL AYACHI **? Vendredi 29 avril ?** _Atelier Média + Majestic_ ► 14h | Lecture-spectacle : Béquille / Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux – Laure CATHERIN (Majestic) ► 15h15 | Lecture-spectacle : Le Pont du Nord – Marie FORTUIT (Atelier Média) Soirée thématique “Pensées de femmes” Atelier Média ► 18h30 | Conférence philosophique, animée par Armel RICHARD (cie Ringardeluxe) ► 19h30 | Rencontre avec les autrices du festival : Laure CATHERIN, Camille DUPOND, Marie FORTUIT, Sylvie LANDUYT, Marina SKALOVA ► 20h30 | Performance éthylique : HEDDA – Camille DUPOND **? Samedi 30 avril ?** _Atelier Média + Centre ville de Carvin_ ► 11h30 | Chorale : Chauffe-Marcelle (rendez-vous devant Brasserie de Mai) ► 12h | Lecture nomade #2 : PolyphoniC (départ Brasserie de Mai) ► 15h30 | Vernissage de l’exposition “Who’s That Grrrl ?!” + Médiation : Collectif Loud’Her (Atelier Média) ► 17h00 | Lecture-spectacle : WOW – Sylvie LANDUYT (Atelier Média) ► 18h00 | Chorale : Chauffe-Marcelle (Atelier Média) Entrée libre ; réservation conseillée. Programmation détaillée sur le site internet de Uber Gang #4 : [www.bvzk.fr/ubergang/](http://www.bvzk.fr/ubergang/)

Médiathèque L’Atelier Média Place de la Gare Carvin Carvin Pas-de-Calais



