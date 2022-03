Festival Turbulences – Théâtre par les 15-25 ans Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Festival Turbulences – Théâtre par les 15-25 ans Brest, 17 mars 2022, Brest. Festival Turbulences – Théâtre par les 15-25 ans La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

2022-03-17 – 2022-03-19 La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère Arrivée imminente de TURBULENCES à Brest ! Un grand rendez-vous attendu avec de jeunes comédiens et comédiennes de théâtre en provenance de la pointe nord du Finistère : tornade de créations artistiques, pluie d’ateliers de pratique, tourbillon d’échanges et de rencontres. Publics de tous âges, prenez le risque d’être déboussolés par ces TURBULENCES créatives dans les murs de La Maison du Théâtre ! JEUDI 17 MARS : journée de présentations et d’échanges autour des travaux des ateliers théâtre des Lycées Vauban, Kerichen-La Pérouse, Fénelon, Charles De Foucauld, Javouhey en compagnie de Myriam Mekouar (Praticienne en philosophie – Association L’écume) VENDREDI 18 MARS : Des Instants Turbulents surprises par les élèves du Conservatoire chez certains de nos partenaires… Ouvrez l’oeil ! SAMEDI 19 MARS : À destination des 14-25 ans

– 11h30-13h : Rencontres et échanges

Je pratique le théâtre depuis quelques années. Comment poursuivre ma passion ? Tenter les grandes écoles ? Réinvestir ma pratique dans ma vie professionnelle ? Continuer ma pratique en amateur ?

En présence de : Pamela Olea, Nathan Jousny, Louise Morin, Patrick Le Bihan

Entrée libre – 14h : Ateliers de pratique

Atelier d’improvisation théâtrale avec Pamela Olea (Impro Infini)

durée : 2h30 L’art de voyager : atelier d’initiation au théâtre d’objet avec Sabine Mittelhammer (Compagnie Handmaids)

durée : 2h30 Atelier autour des écritures théâtrales d’aujourd’hui avec Louise Morin et Marie Van Acker

durée : 2h Sur réservation – 17h et 18h : Promenades théâtrales surprises Des propositions artistiques adaptées aux multiples espaces de notre bâtiment.

4 parcours

→ DE VEILLÉE EN MUSÉE

→ LE SENS DU DISCOURS

→ LE REGARD DE L’AUTRE

→ MAMAN, QUI SUIS-JE ?

durée : 50 min – possibilité de suivre 2 promenades l’une après l’autre PAR DES COMÉDIENS ET COMÉDIENNES D’ATELIERS THÉÂTRE, DE LICENCE ARTS DE L’UBO, DU CONSERVATOIRE DE BREST MÉTROPOLE

Sur réservation (jauge limitée) – 19h : Clôture Création collective éclair sous la houlette de Alain Maillard Ils seront 10 ou 60, ils auront eu 4 heures pour créer les premières pages d’Iphigénie de Tiago Rodrigues, sans autre contrainte que le temps imparti et l’envie de faire quelque chose ensemble ! Le Prestige par La Compagnie Handmaids Dans son dernier numéro spectaculaire, le grand magicien Francesco Carpenteri accompagné de son assistante, vous emporte dans les limites des réalités de notre monde. Rien n’est ce qu’il semble être : le bas est en haut, l’amour est la colère, le chagrin est la joie, la peur est le courage, l’échec est une opportunité et tout est transformé.

durée : 40 min Entrée libre Vous avez entre 15 et 25 ans, participez à une création collective éclair !

Ouvert aux volontaires ayant une pratique théâtrale

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

