Festival Tu Vois Le Genre 2022 – Soirée Festive au Kilowatt – Vitry-sur-Seine (94) Le Kilowatt, 12 mars 2022, Vitry-sur-Seine.

Le Kilowatt, le samedi 12 mars à 23:00

Une thématique qu’ils ont progressivement mise à jour comme étant un thème commun à leurs questionnements respectifs. Wonderbraz (DJ) et Thierry Salvert, alias Bad Green (VJ) connaissent les études qui s’entassent sur la scandaleuse place des femmes dans l’art, dans l’économie de la culture, dans la répartition des droits, la reconnaissance. C’est là que le projet est né. Celui de s’attacher à rendre compte, musiques et images à l’appui, créées pour apporter leur éclairage et leurs sensibilités, sur la manière dont les femmes ont fait danser le monde, le font danser, sur tous les continents, à toutes les époques, dans tous les genres musicaux, ces genres qu’ils connaissent depuis longtemps et sur lesquels ils patrouillent sans relâche dans leurs créations, seuls, ou ensemble. Thierry Salvert, Bad Green, a déjà commencé sa collecte d’images, à en fabriquer, à identifier leurs sources, à en faire l’inventaire. Yuna Le Braz a débuté son immersion dans les milliers de musiques enregistrées, à réécouter, noter. Il est temps maintenant d’aller sur scène, d’installer les machines, dépingler toutes les notes manuscrites écrites, d’entendre ensemble cette manière dont ils vont faire entendre et danser les femmes qui ont fait et font danser le monde. Plus que jamais, toutes ces femmes ont besoin d’être entendues.

L’histoire et la place des femmes dans la grande sono mondiale, dans les héritages musicaux.

Le Kilowatt 18 Rue des Fusillés, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Paul Froment – Huit Mai 1945 Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T23:00:00 2022-03-12T23:59:00