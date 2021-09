Festival TSB – Mes Souliers Sont Rouges Montceau-les-Mines, 24 septembre 2021, Montceau-les-Mines.

EUR 8 12 Après avoir réveillé les classiques des répertoires traditionnels cajuns, québécois et irlandais, déniché de nouvelles pépites au fin fond des bocages normands, exhumé des trésors de la francophonie nord-américaine, Mes Souliers Sont Rouges se sont lancé un nouveau défi : composer avec le monde d’aujourd’hui. La tournée a démarré en mai 2021 et pour sûr, l’énergie légendaire du groupe bientôt trentenaire sera de la partie. Préparez-vous pour le dance-floor toujours aussi folk et encore plus fou !

