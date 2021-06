Béziers Béziers Béziers, Hérault FESTIVAL TRUCK AND BEER Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FESTIVAL TRUCK AND BEER Béziers, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Béziers. FESTIVAL TRUCK AND BEER 2021-07-11 18:00:00 – 2021-07-11 22:00:00

Béziers Hérault Le festival Truck and Beer met à l’honneur des brasseurs locaux : Alaryk, Kiss Wing, Toria et la Gorge Fraîche. Un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes des bières artisanales. Bien-sûr on a aussi pensé aux gastronomes, parmi un large choix de food-trucks, vous trouverez forcément ce qui vous convient parmi les food-truck présents. Côté musique, toutes les semaines, profitez d’une ambiance musicale différente. Pour la première édition de la saison 2021, vous retrouverez Ti Bass. L’ accès piéton et le stationnement en bas des écluses seront interdits pendant l’événement.

Détails Catégories d'évènement: Béziers, Hérault