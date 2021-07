Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert FESTIVAL – TROUBADOURS ART ENSEMBLE ET INVITES Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert

FESTIVAL – TROUBADOURS ART ENSEMBLE ET INVITES Saint-Guilhem-le-Désert, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Guilhem-le-Désert. FESTIVAL – TROUBADOURS ART ENSEMBLE ET INVITES 2021-07-16 – 2021-07-16

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Le vendredi 16 juillet, à 20h45, venez assister au 16ème Festival « Les troubadours chantent l’art roman ». Au coeur de l’Abbaye de Gellone, venez découvrir des oeuvres de troubadours, des manuscrits de Ripoll et la tradition turque.

Renseignements et réservations : 09 72 95 90 46 Vendredi 16 juillet, à 20h45, dans l’Abbaye de Gellone : Festival « Les troubadours chantent l’art roman ». +33 9 72 95 90 46 Le vendredi 16 juillet, à 20h45, venez assister au 16ème Festival « Les troubadours chantent l’art roman ». Au coeur de l’Abbaye de Gellone, venez découvrir des oeuvres de troubadours, des manuscrits de Ripoll et la tradition turque.

Renseignements et réservations : 09 72 95 90 46 dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Guilhem-le-Désert Adresse Ville Saint-Guilhem-le-Désert lieuville 43.73284#3.55369