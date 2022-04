FESTIVAL TROPISME Montpellier, 4 mai 2022, Montpellier.

FESTIVAL TROPISME Montpellier

2022-05-04 – 2022-05-22

Montpellier Hérault

Certain.e.s s’en souviennent : avant d’être un lieu, Tropisme était un festival qui naviguait dans la ville, entre la Panacée et le Rockstore, en passant par le JAM, Victoire 2 ou les 13 Vents.

Un festival qui donnait la part belle à la création numérique, aux musiques actuelles, aux enfants, à la gastronomie et à l’entrepreneuriat culturel, autant de domaines qui constituent les grands traits de l’identité de la Halle Tropisme.

Après 4 ans de pause, le Festival Tropisme fait son retour et sera désormais le grand temps fort annuel de la Halle. Au centre de cette nouvelle édition, Adrien M & Claire B, duo d’artistes à la croisée des arts visuels et des arts vivants. Réalités virtuelles ou augmentées, dispositifs interactifs, illusions holographiques, livres augmentés, projections immersives… les créations d’Adrien M & Claire B travaillent une matière numérique vivante et poétique. Pour la première fois, ils imaginent à Tropisme un parcours d’oeuvres qui permet de revisiter plus de 10 ans de création, depuis les paysages abstraits de XYZT jusqu’à Dernière minute, installation-spectacle présentée ici en avant-première. Au total, plus de 20 oeuvres qui vous immergeront littéralement et physiquement dans l’univers fascinant d’Adrien M & Claire B.

Côté musique, nous nous associons avec My Life is a week-end, Cloakroom invite, Based MTP, SMB et Furie Soundsystem pour frapper très fort : les 2 frères platinistes virtuoses de 2 Many DJ’s, le prince du voguing Kiddy Smile, l’énigmatique Vladimir Cauchemar, le beatmaker ProleteR, le MC Youthstar tout droit issu de la famille Chinese Man, et la nouvelle scène baile funk brésilienne aux accents queer avec Badsista et MC Carol.

Le Festival Tropisme sera aussi l’occasion d’initier trois nouveaux cycles d’événements : les thés dansants queer et pop music avec nos ami·e·s Folle de rage, les Gipsy Guinguettes alliant musique, danse et gastronomie gitanes avec l’association Cap Gély Figuerolles, et enfin un grand vide grenier populaire hebdomadaire, Pépite, nouveau rendez-vous du samedi matin pour les dénicheur·ses de bonnes affaires.

Nous profitons également du festival pour mettre un coup de projecteur sur les événements réguliers qui façonnent l’identité du lieu à l’année : le grand retour des Mercredis on Air de Piñata radio, le cycle de conférences Les Fabuleuses qui invite de grandes figures de la pensée et/ou de la culture à repenser le rapport à l’art et aux femmes, mais aussi le Tropisme Comedy Club qui nous transporte dans les nouveaux territoires de l’humour.

Ajoutez à tout cela une myriade d’événements culinaires et une foultitude d’ateliers créatifs pour les enfants et vous prendrez la mesure de ces 3 semaines de festival…

Après 4 ans de pause, le Festival Tropisme fait son retour et sera désormais le grand temps fort annuel de la Halle. Au centre de cette nouvelle édition, Adrien M & Claire B, duo d’artistes à la croisée des arts visuels et des arts vivants.

contact@tropisme.coop +33 4 67 84 58 10

Certain.e.s s’en souviennent : avant d’être un lieu, Tropisme était un festival qui naviguait dans la ville, entre la Panacée et le Rockstore, en passant par le JAM, Victoire 2 ou les 13 Vents.

Un festival qui donnait la part belle à la création numérique, aux musiques actuelles, aux enfants, à la gastronomie et à l’entrepreneuriat culturel, autant de domaines qui constituent les grands traits de l’identité de la Halle Tropisme.

Après 4 ans de pause, le Festival Tropisme fait son retour et sera désormais le grand temps fort annuel de la Halle. Au centre de cette nouvelle édition, Adrien M & Claire B, duo d’artistes à la croisée des arts visuels et des arts vivants. Réalités virtuelles ou augmentées, dispositifs interactifs, illusions holographiques, livres augmentés, projections immersives… les créations d’Adrien M & Claire B travaillent une matière numérique vivante et poétique. Pour la première fois, ils imaginent à Tropisme un parcours d’oeuvres qui permet de revisiter plus de 10 ans de création, depuis les paysages abstraits de XYZT jusqu’à Dernière minute, installation-spectacle présentée ici en avant-première. Au total, plus de 20 oeuvres qui vous immergeront littéralement et physiquement dans l’univers fascinant d’Adrien M & Claire B.

Côté musique, nous nous associons avec My Life is a week-end, Cloakroom invite, Based MTP, SMB et Furie Soundsystem pour frapper très fort : les 2 frères platinistes virtuoses de 2 Many DJ’s, le prince du voguing Kiddy Smile, l’énigmatique Vladimir Cauchemar, le beatmaker ProleteR, le MC Youthstar tout droit issu de la famille Chinese Man, et la nouvelle scène baile funk brésilienne aux accents queer avec Badsista et MC Carol.

Le Festival Tropisme sera aussi l’occasion d’initier trois nouveaux cycles d’événements : les thés dansants queer et pop music avec nos ami·e·s Folle de rage, les Gipsy Guinguettes alliant musique, danse et gastronomie gitanes avec l’association Cap Gély Figuerolles, et enfin un grand vide grenier populaire hebdomadaire, Pépite, nouveau rendez-vous du samedi matin pour les dénicheur·ses de bonnes affaires.

Nous profitons également du festival pour mettre un coup de projecteur sur les événements réguliers qui façonnent l’identité du lieu à l’année : le grand retour des Mercredis on Air de Piñata radio, le cycle de conférences Les Fabuleuses qui invite de grandes figures de la pensée et/ou de la culture à repenser le rapport à l’art et aux femmes, mais aussi le Tropisme Comedy Club qui nous transporte dans les nouveaux territoires de l’humour.

Ajoutez à tout cela une myriade d’événements culinaires et une foultitude d’ateliers créatifs pour les enfants et vous prendrez la mesure de ces 3 semaines de festival…

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-26 par