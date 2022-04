Festival trophée d’impro culture et diversité Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Festival trophée d'impro culture et diversité Saint-Céré, 31 mai 2022, Saint-Céré.

2022-05-31 14:00:00

Saint-Céré Lot Saint-Céré L’association “la cambriole” propose une finale régionale du trophée d’impro culture et diversité, avec des collégiens de toute l’Occitanie. Ils se rencontrent sur la scène du théâtre de l’Usine pour disputer la finale . Le public élit la meilleure équipe. +33 5 65 38 28 08 lacambriole

