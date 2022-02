Festival tribu Martigné-Ferchaud Martigné-Ferchaud Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine Martigné-Ferchaud TRIBU est un festival organisé par des jeunes pour des jeunes. Un collectif d’une dizaine de jeunes soutenu par Roche aux Fées Communauté organise cet événement pour mettre en lumière l’engagement de la jeunesse à travers des émissions de radio enregistrées sur place et une scène ouverte où les jeunes peuvent se produire en chant, musique, danse, beat box, arts du cirque etc….

marine.raguet@rafcom.bzh +33 6 45 61 84 84 http://www.rafcom.bzh/

Au programme : des animations (escape game,jeux gonflables,espace détente vinyles etc…) En clôture du festival un concert/spectacle choisi par le collectif de jeunes organisateurs.

