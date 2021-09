Festival Traversées du Marais avec Maya Bösch, HOWL Lola Besrest, 4 septembre 2021, Paris.

Les mots de l’écrivain culte de la Beat Generation claquent plus que jamais: la poésie comme nécessité et exutoire. HOWL est un cri. Allen Ginsberg s’empare des mots comme une arme poétique, contourne le pouvoir du langage conventionnel pour en raconter son hallucination, sa colère et ses rêves. La force du poème HOWL réside dans le rythme, la virtuosité de la langue et les images qu’il produit : un poème viscéral écrit durant une après-midi sous les effets des drogues. Ce poème révolutionnaire chante les paradis artificiels, la critique politique et la liberté sexuelle, et déroule des propositions lyriques et provocatrices. Maya Bösch, artiste associée au Manège réactive ici une performance de 2012. Le guitariste Vincent Hänni et le magnétique comédien Laurent Sauvage font résonner le texte d’Allen Ginsberg comme une urgence à fréquenter, plus que jamais, la poésie et ses secousses.

Maya Bösch HOWL © Francois Defamie Aulnoye Aymerie