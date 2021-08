Paris Centre culturel suisse. Paris île de France, Paris Festival Traversées du Marais avec Julie Monot, HANG OUT Centre culturel suisse. Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Traversées du Marais avec Julie Monot, HANG OUT Centre culturel suisse. Paris, 4 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 15h à 20h

gratuit

HANG OUT est un idiome anglais qui pourrait être traduit par le verbe traîner ou encore celui de flâner. Il convoque l’idée d’un temps long, d’un espace et de personnes qui partagent un moment ensemble, mais c’est aussi une expression qui nous amène à repenser une certaine extériorité indéfinie. C’est dans un tel esprit que l’artiste plasticienne et performeuse Julie Monot souhaite habiter le temps d’une après-midi et pour le festival Les Traversées du Marais, la cour intérieure du Centre culturel suisse et y proposer un ensemble de figures et de personnages qui dessine une errance imaginaire entre performance et installation. Dans le cadre du festival Les Traversées du Marais organisé par Marais culture + Expositions -> Art Contemporain Centre culturel suisse. Paris 38 rue des Francs Bourgeois Paris 75003

1 : Saint-Paul (350m) 7 : Pont Marie (571m)

Contact :Centre culturel suisse. Paris +33 (0)1 42 71 95 70 ccs@ccsparis.com https://ccsparis.com/ Expositions -> Art Contemporain

© Julie Monot, Green Room, activation du personnage de Dennis lors de l’exposition Alpina Huus x Arsenic à Lausanne en 2018

