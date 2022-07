FESTIVAL TRAVERSE ! Vivonvieux Exireuil, 20 juillet 2022, Exireuil.

FESTIVAL TRAVERSE ! Vivonvieux

Lieu-dit Le Grand Vayré Exireuil Deux-Sèvres

2022-07-20 – 2022-07-20

Exireuil

Deux-Sèvres

Exireuil

Marion LO MONACO

En Afrique, être vieux est une qualité. La vieille est celle qui a engrangé assez de connaissances, d’expériences et d’amour pour s’approcher de la sagesse. Mais, on peut avoir 20 ans et être déjà vieux, comme on peut en avoir 70… et être encore un peu jeune ! Marion apporte humour et sensibilité à ce vibrant tour de contes.

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05

Wilfried Castanet

Exireuil

