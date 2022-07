FESTIVAL TRAVERSE ! Soirée inaugurale Saint-Maixent-l’École, 19 juillet 2022, Saint-Maixent-l'École.

FESTIVAL TRAVERSE ! Soirée inaugurale

2022-07-19 – 2022-07-19

BRASLAVIE BYE BYE par Rachid BOUALI et Manu DOMERGUE

La Braslavie, pays imaginaire et pourtant réaliste, évoquant les pays de l’Est aujourd’hui. Là-bas, dans le village de Targa, on croise de drôles de personnages nourrissant le même rêve : partir pour l’Italie. Parce qu’il se dit que là-bas, les rues sont propres et le travail rapporte. Mais comment tenter sa chance ailleurs quand les pays voisins, d’un commun accord, décident de fermer leurs frontières ?

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05

