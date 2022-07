FESTIVAL TRAVERSE ! Ondulations contées, 23 juillet 2022, .

FESTIVAL TRAVERSE ! Ondulations contées



2022-07-23 16:00:00 – 2022-07-23

Halima HAMDAME et Camélia MONTASSERE

Suivons le chemin d’une princesse qui veut épouser un homme alliant grâce, force et beauté. Celui aussi d’un prince qui ne savait pas rire et plein d’autres contes mûris sous le soleil du Maroc…

À partir de 5 ans

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05

