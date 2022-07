FESTIVAL TRAVERSE ! L’homme qui plantait des arbres

FESTIVAL TRAVERSE ! L’homme qui plantait des arbres, 23 juillet 2022, . FESTIVAL TRAVERSE ! L’homme qui plantait des arbres



2022-07-23 – 2022-07-23 Cie Les Chiennes Savantes

Variation poétique autour du conte écologiste et philosophique de Jean Giono, en ombres et lumières. À partir de 7 ans

Nombre de places limité à 80 personnes Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05 Cie Les Chiennes Savantes

Variation poétique autour du conte écologiste et philosophique de Jean Giono, en ombres et lumières. À partir de 7 ans

Nombre de places limité à 80 personnes Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05 Cie Les Chiennes Savantes

Variation poétique autour du conte écologiste et philosophique de Jean Giono, en ombres et lumières. À partir de 7 ans

Nombre de places limité à 80 personnes Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05 Tous droits réservés dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville