FESTIVAL TRAVERSE ! Les racines rouges, 23 juillet 2022, .

FESTIVAL TRAVERSE ! Les racines rouges



2022-07-23 – 2022-07-23

Un père déraciné et silencieux. Une fille, Anouk, qui trouve dans le chêne du square un second foyer et qui devient férue de botanique. De temps en temps aussi elle fait ce songe où sa mère l’emmène vers un bouleau qui pleure. Suivant la piste de ce rêve, Anouk part vers les forêts du nord canadien. L’aventure surgit et avec elle tout son lot d’étonnement, de suspens, de fantastique et d’apaisement.

À partir de 8 ans.

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05

Grégory Prélat

