Un récital en trio, un concentré de rustique-moderne : musique de chambre à air, de machine à coudre, de moules à tartes. Tout public. Collectif GONZO

