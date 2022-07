FESTIVAL TRAVERSE ! Les aventures de Cacahuète Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

FESTIVAL TRAVERSE ! Les aventures de Cacahuète Saint-Maixent-l’École, 21 juillet 2022, Saint-Maixent-l'École. FESTIVAL TRAVERSE ! Les aventures de Cacahuète

Médiathèque Aqua-Libris Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

2022-07-21 – 2022-07-21

Rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École

Deux-Sèvres EUR Sylvie VIEVILLE

La conteuse et Cacahuète, sa souris « bien aimée », reviennent d’un nouveau voyage, la valise pleine d’histoires venues de pays très lointains. Un tendre moment à savourer en famille au rythme des mots, des chansons et des apparitions de Cacahuète. Jeune public 3/6 ans Sylvie VIEVILLE

La conteuse et Cacahuète, sa souris « bien aimée », reviennent d’un nouveau voyage, la valise pleine d’histoires venues de pays très lointains. Un tendre moment à savourer en famille au rythme des mots, des chansons et des apparitions de Cacahuète. Jeune public 3/6 ans Sylvie VIEVILLE

La conteuse et Cacahuète, sa souris « bien aimée », reviennent d’un nouveau voyage, la valise pleine d’histoires venues de pays très lointains. Un tendre moment à savourer en famille au rythme des mots, des chansons et des apparitions de Cacahuète. Jeune public 3/6 ans Tous droits réservés

Rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres Rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres

FESTIVAL TRAVERSE ! Les aventures de Cacahuète Saint-Maixent-l’École 2022-07-21 was last modified: by FESTIVAL TRAVERSE ! Les aventures de Cacahuète Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 21 juillet 2022 Médiathèque Aqua-Libris Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres